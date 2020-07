'Anderlecht bindt strijd aan met heel wat clubs om boomlange spits binnen te halen'

Bij RSC Anderlecht willen ze zich aanvallend maar wat graag versterken de komende weken en maanden. Dit jaar willen ze er opnieuw staan aan de Belgische top.

Daartoe moet er zeker vooraan nog wat extra stootkracht bijkomen en dus speuren ze de markt af bij paars-wit.

Een nieuwe piste daarbij is die van Emmanuel Arokodare. Dat is een 19-jarige Nigeriaanse spits die uitkomt voor het Letse Valmiera.

Kapers op de kust

Emmanuel 'Tolu' Arokodare is een boomlange spits van bij de twee meter die voor de Letten vijf keer scoorde in negen duels.

Anderlecht is wel niet de enige geïnteresseerde, klinkt het in de Tsjechische pers onder meer. Ook Slavia Praag en enkele Duitse en Franse clubs zouden wel wat in hem zien.