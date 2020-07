Domper voor Philippe Clement: 'Brugse verdediger lange tijd out'

Club Brugge speelde zaterdag in de Brugse Metten tegen het Franse Lille. Rondom de wedstrijd was er wel slecht nieuws te rapen.

Zeker achterin bleek de spoeling vrij dun te zijn tegen Lille, door allerhande kwetsuren en kwaaltjes bij de Bruggelingen.

Onder meer Clinton Mata en Simon Deli ontbraken in de selectie van Club Brugge door kleine ongemakken, terwijl ook Mitrovic er niet bij was.

Matej Mitrovic heeft volgens Het Nieuwsblad een enkelblessure. Over de ernst van de zaak is geen duidelijkheid, maar hij zou lange tijd out kunnen zijn.