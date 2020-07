"In principe geen uitzondering": Pro League hoopt, maar finales en start seizoen staan op helling mét mogelijk grote gevolgen voor promotie én Europa

De verstrenging van de coronamaatregelen - en dan zeker in de provincie Antwerpen - zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het (prof)voetbal in België. En welke gevolgen kan dat allemaal nog hebben?

Om te beginnen even naar de provincie Antwerpen: daar heeft gouverneur Cathy Berx ondertussen duidelijk gemaakt dat de nieuwe coronamaatregelen voor de provincie (geen contactsporten) ook gelden voor profclubs.

Pro League hoopt op uitzondering

Bij Antwerp en KV Mechelen werd deze ochtend nog getraind, Antwerp stuurde al een persbericht uit waarbij ze uitgaan van het feit dat ze geen problemen verwachten. De Pro League van zijn kant heeft al een uitzondering gevraagd, omdat ze op alles voorbereid zijn - er worden ook wekelijks coronatests uitgevoerd en dergelijke meer.

Op die manier zou ook de start van de Jupiler Pro League en 1B (met ook KV Mechelen en Westerlo) niet in het gedrang komen. De amateurclubs (zowel nationaal als provinciaal) en vrouwenclubs mogen ondertussen al zeker een kruis maken over de maand augustus in de provincie Antwerpen.

Ministerieel besluit

Maar: er wordt ondertussen gewerkt op federaal niveau aan een duidelijk en eenduidig beleid en daarbij zouden De Block en Wilmès mogelijk met een totaal verbod op contactsport met meer dan vijf mensen voor het hele land kunnen komen. Dan komt alles op de helling te staan, als de profclubs via de Pro League geen uitzondering krijgen.

Zelfs de bekerfinale én de promotiefinale op respectievelijk zaterdag en zondag staan dan op de helling. En dan zou dat ook meteen weer héél wat gevolgen hebben voor het vervolg van de afwikkelingen binnen de competitie.

Binnen de Pro League werd overeengekomen dat als OH Leuven en Beerschot hun finale niet konden spelen, dat dan Westerlo zou stijgen naar 1A als ploeg met de meeste punten in 1B vorig seizoen. Ironisch genoeg zou Waasland-Beveren een groot deel van zijn pleidooi (gelijkheid tussen 1A en 1B qua afwikkeling seizoen) verliezen in hun strijd om in 1A te blijven.

Europese tickets

Aangezien op 3 augustus de UEFA de seizoenen afsluit, zou dat ook gevolgen hebben voor de Europese tickets. Antwerp kan via de bekerfinale geen rechtstreeks ticket versieren voor de Europa League, waardoor dat in principe naar de derde in de stand (Charleroi) zou gaan. Antwerp zou dan twee voorrondes moeten spelen.

Voor Club Brugge (groepsfase CL), AA Gent (voorrondes CL) en Standard (3 voorrondes EL) zou er niets veranderen. Al is de vraag stilaan ook of Belgische clubs voorrondes in pakweg Zweden, Bulgarije of Spanje zullen kunnen spelen.