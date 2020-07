Michel Vlap steekt ambitie niet weg: "Anderlecht eindigt in de top drie"

Anderlecht hoopt komend seizoen een beter seizoen te draaien. Michel Vlap, de Nederlandse miljoenenaankoop van vorig seizoen, had het knap lastig, maar liet flarden van zijn talent zien. In de nieuwe jaargang hoopt Vlap stappen te zetten met het jonge paars-wit.

In het Nieuwsblad steekt Michel Vlap zijn ambitie voor volgend seizoen niet onder stoelen of banken. "Anderlecht eindigt in de top drie. We hebben een jeugdig elftal met veel kwaliteit. Dat lieten we vorig seizoen al zien, al was het te wisselvallig. Ik ga ervan uit dat we nu meer aan mekaar gewend zijn."

Ondanks de wisselvalligheid, zag Vlappie ook vorig seizoen nog kansen voor paars-wit. "Als we de top zes hadden gehaald, deden we mee voor de top drie. Zeker weten! Tegen Genk vond ik ons uit en thuis beter, net als tegen AA Gent. Club Brugge was gewoon beter. En voor zo'n fysieke ploeg als Antwerp waren we toen nog niet klaar", aldus een eerlijke Vlap.

Wie zijn moeilijkste tegenstander was in België? "Boya, die naar Antwerp vertrokken is. Niet dat ik het er echt moeilijk tegen had, maar daar sta je heel de tijd tegen aan te beuken. Wel een heel lieve 'gozer', in tegenstelling tot ikzelf. Ik kan af en toe vervelend doen."