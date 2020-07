Thomas Didillon via een omweg dan toch naar Cercle Brugge?

Dat de 24-jarige Fransman geen toekomst meer heeft bij Anderlecht, is al langer bekend. Cercle Brugge informeerde al, maar Didillon haalde zijn neus op voor een uitleenbeurt. Toch zou het zomaar kunnen dat Didillon alsnog bij de Vereniging terecht zal komen.

Monaco, de moederclub van Cercle Brugge, zou immers met Anderlecht onderhandelen over een definitieve overname van Thomas Didillon. Dat weet GvA.

Daar zou Didillon tweede doelman kunnen worden, of zou hij meteen uitgeleend kunnen worden aan... Cercle Brugge. De kaarten liggen in dat geval enigszins anders: Thomas Didillon is in dit scenario geen eigendom meer van Anderlecht, waar zijn toekomst uitzichtloos is geworden.

Anderlecht haalde Didillon, die tot 2022 onder contract ligt, in 2018 voor 2.2 miljoen euro weg bij Metz. Met een verkoop aan Monaco hopen de Brusselaars een deel van deze transfersom te recupereren.