Drukke zaterdag voor Anderlecht: een Franse tegenstander en een Brusselse derby op het menu

Sporting Anderlecht speelt dit weekend nog twee oefenwedstrijden in de aanloop naar de start van de competitie (als die er komt).

De competitiestart nadert met rasse schreden en Franky Vercauteren wil van het laatste weekend voor de eerste match van de gelegenheid gebruik maken om zijn troepen op scherp te zetten. Anderlecht zal zaterdag twee oefenpartijen betwisten.

De eerste wordt afgewerkt op het oefencentrum in Neerpede. Om 10u30 ontvangt de recordkampioen de buren van RWDM. Een Brusselse derby dus.

In de namiddag is het in Noord-Frankrijk te doen. Om 15u wordt de aftrap gegeven van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Lille OSC. Beide partijen worden achter gesloten deuren afgewerkt, maar zullen wel te volgen zijn via de clubmedia van RSCA.