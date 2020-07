Opdoffer voor Genk: opnieuw positieve test en een extra week in quarantaine

Racing Genk zag opnieuw een positief resultaat verschijnen na een nieuwe coronatestronde. Maarten Vandevoordt is nog steeds besmet.

Maarten Vandevoordt is nog steeds besmet met covid-19. De 18-jarige doelman van Racing Genk testte vorige week positief en bij een nieuwe testronde bleek hij nog steeds drager te zijn van het coronavirus. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Een flinke tegenslag voor de Limburgers, want Vandevoordt zal dus nog een week langer in quarantaine moeten blijven. Hij mist dus twee weken van de voorbereiding. Het feit dat alle andere testen negatief waren is wel goed nieuws voor KRC, want dat wil zeggen dat Vandevoordt niemand besmet heeft.

Normaal gezien gaat de competitie binnen een week van start. Vandevoordt concurreert voor een plaats onder de lat met Danny Vukovic, maar of Vandevoordt de competitiestart haalt is nog onzeker.