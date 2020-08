Nog geen toestemming voor Antwerpse clubs voor thuismatchen in augustus! Snel duidelijkheid?

Nog enkele nachten slapen tot de eerste competitiematch daar is. Maar hoe zit het nu voor de profclubs uit de provincie Antwerpen? Zij wachten nog steeds op duidelijkheid.

De verscherpte coronamaatregelen in Antwerpen laten het niet toe om aan contactsport te doen. Competitievoetbal is dus uit den boze. Maar het profvoetbal hoopt dat er een uitzondering gemaakt kan worden voor KV Mechelen, Beerschot, Antwerp, Westerlo en Lierse Kempenzonen, de vijf profclubs uit de provincie Antwerpen.

"Voetbal is een contactsport en kan dus eigenlijk niet in Antwerpen", zegt viroloog Steven Van Gucht bij Sporza. Hij zetelt morgen in het adviesorgaan Celeval, dat morgen zal oordelen of er voor het profvoetbal een uitzondering gemaakt kan worden.

"Wij zullen een advies geven, maar het is de politiek die beslist", besluit hij. Provinciegouverneur Cathy Berx zal dus wellicht na het advies van Celeval haar beslissing bekendmaken.