Personeelswijziging bij Anderlecht: zoon van Sven Gatz volgt David Steegen op als perschef

David Steegen geeft na jaren dienst als woordvoerder van Anderlecht de fakkel door aan Jan Gatz. Steegen blijft wel actief bij paars-wit.

David Steegen was meer dan tien jaar in dienst als woordvoerder van Anderlecht. Na een korte onderbreking keerde hij in september 2019 terug. Nu geeft hij de fakkel door aan Jan Gatz, net als Steegen een echte Brusselaar. Hij is tevens de zoon van Open VLD-politicus Sven Gatz.

News alert 🚨: vanaf donderdag Press Manager bij le plus beau club du pays @rscanderlecht.



Very happy & very proud to be joining the team and the club.



Keekebisj. pic.twitter.com/kxNt2NUBvi — Jan Gatz (@JanGatz) August 3, 2020

De 27-jarige Gatz was woordvoerder van de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris en treedt deze week in dienst. Steegen geeft zijn rol als press manager door, maar hij blijft actief binnen de club.

"Als Head of Public Affairs zal hij samenwerkingen aangaan met lokale en gewestelijk partners om de sportieve, sociale en culturele verantwoordelijkheid van RSC Anderlecht club verder te ontwikkelen in de hoofdstad", klonk het op de webstek van RSCA. Steegen zal met andere woorden zorgen voor de lokale verankering van de club in Brussel.