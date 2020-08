"Saelemaekers is voor te weinig verkocht aan AC Milaan"

Anderlecht liet vorige winter Alexis Saelemaekers voor zeven miljoen euro naar AC Milaan vertrekken. De club had het geld nodig, maar volgens Jacky Mathijssen maakte Anderlecht toch de verkeerde keuze.

Anderlecht kende vorig seizoen een moeilijke start, maar Alexis Saelemaekers liet toch geregeld zien heel wat in zijn mars te hebben. De flankspeler overtuigde AC Milaan en Anderlecht ging overstag bij een bod van zeven miljoen euro.

Veel te weinig, volgens Jacky Mathijssen. "Er is enorm veel talent in België. Ik ken de talentenvijver enorm goed als coach van de nationale beloften. We zouden onze talenten langer in België moeten kunnen houden. Kijk maar naar Alexis Saelemaekers. Anderlecht liet hem voor een bescheiden bedrag gaan, maar ondertussen is hij zich bij Milaan aan het manifesteren als basisspeler."

Na een moeilijke start greep Saelemaekers zijn kans na de coronabreak. Hij scoorde er al zijn eerste doelpunt en is niet meer weg te denken uit de basiself. Hij deed in alle wedstrijden na de coronabreak mee, behalve tegen Parma. Toen was Saelemaekers geel geschorst.