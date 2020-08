Keepers van Lokeren zoeken nieuwe club: de ene op proef bij Waasland-Beveren, de andere - "Ik sta open voor alles: 1A, 1B of het buitenland"

De transfermarkt zit muurvast en dat is een probleem voor doelmannen die einde contract zijn of, in het geval van Davino Verhulst en Robin Mantel, hun werkgever failliet zagen gaan. De zoektocht naar een nieuwe club is dan ook niet evident.

Robin Mantel en Davino Verhulst zitten in hetzelfde schuitje. De ex-collega's van bij Sporting Lokeren onderhouden samen hun conditie op het veld van Thes Sport en houden hun ogen open in de zoektocht naar een nieuwe club. Maar die gaat niet van een leien dakje. Mercato muurvast "Alles zit muurvast", zegt Verhulst, de meer ervaren doelman van het duo. "Een gesprekje hier en wat interesse daar, maar er wordt niks concreet. Iedereen kijkt de kat uit de boom", zat hij verveeld met de situatie. Met zijn 32 lentes voelt hij zich nog veel te jong om er de brui aan te geven in het profvoetbal. "Eerste amateur? Liever nog niet. Voor het overige sta ik open voor alle serieuze aanbiedingen. 1A, 1B of het buitenland." Mantel op proef bij Waasland-Beveren Ook Robin Mantel, het voorbije seizoen derde doelman bij de Waaslanders, heeft nog geen nieuwe club gevonden. Hij is wel op proef bij streekgenoot Waasland-Beveren. Daar kunnen ze naast Lucas Pirard (25) en Brent Gabriël (21) nog wel een keeper gebruiken. Théo Defourny, vorig seizoen ook tussen de palen bij Lokeren, werd een poos geleden opgepikt door Eupen.