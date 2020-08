Leko wil niet dat zijn spelers naast hun schoenen gaan lopen na de bekerzege: "Club Brugge is nog steeds dé favoriet, daar is iedereen het over eens"

Na wekenlang te hebben toegeleefd naar de bekerfinale en de euforie erna, staat Antwerp deze zaterdag tegenover een tegenstander van een ander kaliber: Moeskroen. Ivan Leko wil zijn troepen even scherp zien staan en beschouwt Club Brugge nog steeds als de grote titelfavoriet.

Ivan Leko denkt niet dat Club Brugge nu plots aan het wankelen is. "Nee, daar zijn ze te slim en te ervaren voor. Hun bestuur heeft van een club die niet al te veel prijzen pakte de beste club van het land gemaakt. Ze weten hoe ze hiermee om moeten gaan", vertrouwde Ivan Leko ons donderdagmiddag toe.

Voor de Kroaat is blauw-zwart nog steeds titelfavoriet nummer 1. Iedereen zal hetzelfde antwoorden op de vraag wie favoriet is. Of ik ze nu aan jullie stel of aan supporters van Standard, Anderlecht, Gent of Beerschot. Club is de nummer 1. Dat wil niet zeggen dat we ons daarbij neerleggen en dat we het hen gemakkelijk gaan maken."

Club Brugge staat een paar stappen voor op ons.

Na een bekerzege schuilt natuurlijk altijd het gevaar van decompressie, maar daar zal Leko zijn spelers voor proberen te behoeden. "We hebben een keer gewonnen en alles oogt mooi, maar je bent maar zo goed als je laatste match. Als we een topclub willen worden…we mogen trots zijn, maar we moeten vergeten wat gebeurd is. We kunnen het ons niet permitteren om drie weken naast onze schoenen te lopen."

Maar het doel van Antwerp is natuurlijk wel om blauw-zwart het vuur aan de schenen te leggen. "En wij moeten niet aan Club denken. Zij staan een paar stappen voor op ons. Wij moeten naar onszelf kijken, hoe we zelf beter kunnen worden. We moeten leren uit deze zege tegen hen en geloven dat we alleen met teamwork iets kunnen bereiken. Aan club Brugge, Anderlecht of Gent denken is kostbare energie verspillen", besloot hij.