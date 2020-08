Nieuwe Anderlecht-aanwinst omschrijft zichzelf: "Kijk maar op YouTube"

Als alles goed gaat met zijn medische testen, stelt Anderlecht vandaag Mustapha Bundu voor. De 23-jarige flankaanvaller moet voor meer power op de flanken gaan zorgen. En naar eigen zeggen is hij daar al klaar voor.

Bundu had nog andere opties, Lorient bijvoorbeeld, maar... "Anderlecht is de perfecte stap", aldus de polyvalente aanvaller. "Ik kon ook naar andere clubs, maar ik vind deze overgang beter voor mijn ontwikkeling. Hier kan ik rustig groeien. Het wordt ook leuk om Craig Bellamy terug te zien", zegt hij in HLN.

Bundu moet een alternatief bieden voor de lichte wingers die Anderlecht al had en zou ook in de spits kunnen uitgespeeld worden. Tegen KV Mechelen loopt hij er normaal gezien wel nog niet bij. "Fysiek gezien ben ik speelklaar. Als de coach me nodig heeft, kan hij op mij rekenen. Welk type speler ik ben? Ik ben krachtig en snel. Kijk maar op YouTube."