Vandenbempt ziet twee grote titelconcurrenten: "Dat illustreert hun gretigheid en ambities"

Morgen wordt de Jupiler Pro League eindelijk terug op gang getrapt. Club Brugge bijt de spits af. De West-Vlamingen blijven één van de absolute titelkandidaten, al verwacht Peter Vandembempt dat ze zich nog aan forse concurrentie mogen verwachten.

De Sporza-commentator ziet KAA Gent als de voornaamste uitdager van de huidige landskampioen. "Als je ziet hoe ambitieus Gent was op de tranfermarkt en hoe het heeft geïnvesteerd in spelers die in principe meteen inzetbaar zijn, dan is Gent het aan zichzelf verplicht om heel dicht te eindigen bij Club Brugge", klinkt het bij Sporza.

"Hun gretigheid en ambities zie ik vooral geïllustreerd door het bedrag dat ze betaalden voor Nurio. Ik vind hem een heel goede linksback, maar 6 miljoen euro voor een linksachter lijkt me wel heel erg ambitieus."

Europees verlangen

"De ambities van Gent zijn geen verrassing. Iedereen weet dat voorzitter Ivan De Witte nog eens wil schitteren in België en vooral dat hij opnieuw wil proeven van de Champions League. Ik vrees wel voor Gent dat de sfeer in de club bepaald gaat worden door de voorrondes van de CL."

"De drang is zo groot, dat als het misloopt, er tot nieuwjaar een domper op het verhaal kan zitten. En mislopen kan het natuurlijk. De eerste voorronde wordt gespeeld over 1 match. Daarin kan je allerlei dingen tegenkomen. Ik zou zeggen: Club Brugge heeft het vorig jaar voor elkaar gekregen en dat was uitzonderlijk", besluit Vandenbempt.