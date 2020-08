Recordtransfer voor Jupiler Pro League nakend? 'Deal is rond', klinkt het in Frankrijk - maar het onderste wordt nog uit de kan gehaald

De droomtransfer komt elke dag een beetje dichterbij en daar zou ook een recordbedrag mee gemoeid zijn. Maar het is nog niet zover, want er spelen verschillende belangen.

Leeds United lijkt een bod van 35 miljoen euro op tafel te willen leggen en heeft daardoor op clubniveau de beste papieren.

Maar Lille wil een ferme geste doen in de zoektocht naar een opvolger voor Osimhen (ex-Charleroi) en zou volgens Franse bronnen met een bod van om en bij de 30 miljoen euro plus bonussen genoeg in de buurt komen om - doordat David zelf graag naar Frankrijk zou trekken - de bovenhand te halen.

Ondanks geruchten in Frankrijk is er echter (nog) geen akkoord tussen Gent en Lille, dus is het nog afwachten hoe het gaat aflopen met de Canadees. Ivan De Witte hoopte het goudhaantje te kunnen houden, maar dat wordt steeds moeilijker.

Snel duidelijkheid?

Coach Jess Thorup hoopt op snelle duidelijkheid, de spelersgroep denkt ook zonder David wel een rol te kunnen spelen in het seizoen - met het geld dat voor de Canadees zou binnenkomen kunnen de Buffalo's overigens sowieso nog de markt op.

David speelde niet in de voorbereiding. "Mentaal niet klaar", aldus Thorup. Vooral schrik voor een blessure om de droomtransfer niet in rook te zien opgaan? Ook op Stayen hoeven we David niet in de kern, laat staan basiself te verwachten hoogstwaarschijnlijk.