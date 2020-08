Didillon twijfelt nu toch aan Cercle: "Er kwam een andere makelaar op de proppen"

De deal tussen Cercle Brugge en Anderlecht voor Thomas Didillon leek rond te zijn, maar intussen is de doelman nog steeds niet opgedaagd bij de Vereniging. Er blijkt immers een 'makelaarskink' in de kabel te zijn gekomen.

Op clubniveau is alles geregeld, maar Didillon zelf lijkt nu te twijfelen, terwijl hij eerst akkoord was met de overgang. "Het is goed mogelijk dat we de deal via AS Monaco laten verlopen, maar op zich maakt dat weinig uit. Anderlecht kan het geld van de transfersom gebruiken en Didillon was net als zijn makelaar aanvankelijk ook akkoord", vertelt Cercle-voorzitter Vincent Goemaere in de krant Het Nieuwsblad.

"Maar intussen kwam een andere makelaar op de proppen, die Didillon doet twijfelen en zegt dat hij maar beter kan wachten. Hij beweert ook dat hij hem in Duitsland kan onderbrengen. De mercato gaat in september weer open tot begin oktober en dat zorgt voor aarzeling en vertraging.”