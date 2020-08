OFFICIEEL: STVV legt jonge doelman die de nodige indruk maakte in de voorbereiding onder contract

Het is de dag van de keepers bij STVV. Nadat de Kanaries vrijdagochtend vol trots de contractverlenging van Kenny Steppe meldden, is er enkele uren later alweer heuglijk nieuws te melden vanuit het doelmannenkamp.

Wim Vanmarsenille heeft namelijk zijn kribbel gezet onder zijn eerste profcontract bij STVV. Opmerkelijk daarbij is dat de achtienjarige doelman de categorie van beloften overslaat en meteen derde keeper wordt bij de geelhemden. Volgens STVV zelf heeft dat alles te maken met de zeer goede voorbereiding met de A-ploeg die de jonge keeper achter de rug heeft. Hoelang de Kanaries Vanmarsenille onder contract leggen is niet geweten. 🐥💪 Wim Vanmarsenille tekent eerste profcontract!



➡️ Meer info via: https://t.co/JzGYBmCS1a#STVV #CanaryForever #FirstContract #WimVanmarsenille pic.twitter.com/FEMxsZEoBv — STVV (@stvv) August 7, 2020