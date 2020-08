Dante Vanzeir gaat bij Union voor echte doorbraak: "Ik had gehoopt om meer te spelen bij KV Mechelen, maar ben tevreden over mijn prestaties"

Union is vastbesloten om komend seizoen de poort naar 1A open te beuken. De Brusselaars haalden enkele grote namen binnen, zoals Dante Vanzeir. De Limburger kon zich niet in Wouter Vranckens elftal knokken, maar hoopt bij Union zijn definitieve doorbraak te forceren.

Op de webstek van de Brusselaars praat Vanzeir over de (ook voor hem) verrassende transfer. "Alles is heel snel gegaan. Ik heb me intussen goed ingewerkt en ben blij dat ik tegen Moeskroen en Lens meteen een paar minuten kon meepikken. De assist tegen Lens is mooi meegenomen, maar het was niets meer dan een voorbereidingsmatch."

Met Felice Mazzu komt Dante Vanzeir overigens geen onbekende tegen. "Bij Racing Genk hadden we echt een goede band. Ik wist dat hij in mij geloofde. Hij zei me ooit: "De dag dat ik een mooi project hebt en jij bent vrij, dan bel ik je." Hij is zijn belofte nagekomen", aldus Vanzeir.

Het blijft opmerkelijk dat een grote belofte als Vanzeir in het tweede niveau gaat voetballen. Bij KV Mechelen verliep het vorig seizoen niet zoals gehoopt. "Ik heb een matig seizoen achter de rug. Ik ben tevreden over mijn prestraties, maar hoopte om meer te spelen. Dat is mijn doel dit seizoen: meer minuten maken, beslissender zijn, doelpunten maken. Als alles meezit en iedereen er 200% voor gaat, is de kans groot dat we volgend seizoen in 1A zitten."