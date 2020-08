D'Onofrio blijft bij standpunt: "Ik begrijp nog steeds niet waarom Anderlecht, Genk en Standard zijn meegegaan in dat verhaal"

"Wij hadden niet moeten stoppen met de competitie, het was onverantwoordelijk!" Luciano D'Onofrio heeft een uitgesproken mening en is niet bang die te verkondigen. In HLN haalt hij vandaag keihard uit naar de beslissing die genomen werd om de competitie stop te zetten.

Bij het uitbreken van het coronavirus in Europa was België bij de eersten om ermee te stoppen. "Waarom diende begin april zó snel een beslissing genomen? Ik begrijp nog steeds niet waarom Anderlecht, Genk en Standard zijn meegegaan in dat verhaal. Ik begrijp zélfs Brugge niet in hun ijver om de competitie te stoppen - zij waren hoe dan ook kampioen geworden."

"De enige clubs die baat hadden bij de beslissing waren Gent en Charleroi. Dat was onvoldoende als draagvlak. Niet doorspelen, is bijzonder slecht geweest voor het imago van het Belgische voetbal. Nu gaan we anderhalve maand voor de rest starten met de nieuwe competitie - waar slaat dat op?"

De testcapaciteit was toen wel nog niet wat het nu is. "We hadden in juli de dertigste speeldag kunnen afwerken en een paar weken mini-play-offs kunnen spelen. En wie niet wilde meedoen, tant pis - play-off 2 moest niet gespeeld worden. Je laat Anderlecht tegen Racing Genk spelen en de winnaar komt uit tegen de vierde uit play-off 1."