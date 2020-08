Wat een profvoetballer allemaal moet doorstaan: Plastun gehecht aan edele delen

AA Gent verloor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het veld van STVV. Vooral bij het tweede tegendoelpunt zag het er niet goed uit in de defensie van de Buffalo's.

Een knullig tegendoelpunt zorgde dus voor het verlies van AA Gent. Al kunnen we in deze situatie ook van een lulllig doelpunt spreken...

Centrale verdediger Igor Plastun kwam namelijk in botsing met eigen doelman Kaminski. Zoals het gewoonlijk is voor een doelman, ging de knie van Kaminski hem voor in het duel. Jammer genoeg voor zijn Oekraïense ploegmaat, plantte Kaminski zijn knie recht in Plastuns edele delen.

Het lid was er zo slecht aan toe dat de medische staf van AA Gent de speler langs de zijllijn nog moest hechten.