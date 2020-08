🎥 Percy Tau maakt eerste doelpunt voor Anderlecht (in oefenmatch) en dat zullen ze geweten hebben: "Lion King!", "Hier hebben we voor getekend" en "Geef de admin een salarisverhoging"

De kop is eraf voor Percy Tau. De winger die aan RSC Anderlecht wordt uitgeleend speelde én scoorde meteen in een oefenwedstrijd tegen Lommel. En dat zullen we geweten hebben ...

Maandag stond er een oefenpot tussen Anderlecht en Lommel op het programma die door paars-wit met 3-0 werd gewonnen.

Percy Tau wist ook meteen zijn eerste doelpunt in paars-wit te maken. De sociale media-cel maakte daar een filmpje van, de reacties zijn meteen enorm.

Zoals geweten heeft Anderlecht er sinds de komst van Tau op Twitter duizenden (Zuid-Afrikaanse) volgers bij. En die zijn bloedfanatiek, zo blijkt. De voorbije week was er wat kritiek omdat Tau te weinig voorkwam in de berichten en omdat die niet in het Engels waren, nu zijn ze met z'n allen blij ...

Percy Tau scored his first brilliant goal and there's more to come🔥😌 pic.twitter.com/CwimT7Fi2H — Efkay Lele Legodi ⚪ (@lele_efkay) August 11, 2020

Good job admin👌Tau must be posted everyday 🚶‍♂️ pic.twitter.com/BAyL7NbcX5 — Mukovhe24 (@Mukovhe24) August 11, 2020

This is the content I signed up for... Percy Tau everyday 🔥 pic.twitter.com/D4nhQJQwss — Rebel with no cause (@Bhut_Romeo) August 11, 2020

It is just not a goal 🥅 but top notch goal kodini pic.twitter.com/u0uxdzdiUW — The Last Stylebender (@SpearsNapo) August 11, 2020

Admin give me your CEO's email. I want to tell him to give you salary increase. — The Wryter (@SelloMolekwa2) August 11, 2020

Admin I’m starting to be impressed... Now you are doing the things... English ✅ Tau✅ pic.twitter.com/3WDaZeYttZ — SkholiweZuma (@SkholiweZuma) August 11, 2020