OFFICIEEL: Na een uitleenbeurt laat Waasland-Beveren Kroatische middenvelder nu ook definitief vertrekken

De sportieve cel van Waasland-Beveren is druk in de weer met het zoeken naar versterking. In afwachting van een nieuwe naam heeft de club afscheid genomen van een overbodige pion: Karlo Lulic.

In het seizoen 2018-2019 streek Karlo Lulic neer op de Freethiel om voor de beslissende passes en doelpunten te zorgen. Na twee seizoenen, waarvan een op uitleenbasis naar het Kroatische Slaven Belupo, verlaat hij het Waasland na 23 officiële optredens en een assist. Vorig seizoen werd hij dus uitgeleend aan Slaven Belupo en die club neemt hem nu ook definitief over. Dat communiceerde de Kroatische ploeg op haar facebookpagina. Tijdens zijn huurperiode kon hij betere cijfers voorleggen dan bij W-B.