OFFICIEEL: KV Oostende heeft Belgische doelman met heel wat ervaring binnengehaald

KV Oostende heeft een concurrent voor Guilaume Hubert binnegehaald. De club heeft zich namelijk versterkt met Bram Castro. De 37-jarige doelman speelde vorig seizoen nog bij KV Mechelen, maar daar liep zijn contract af. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend.

Gauthier Ganaye is tevreden met de transfer van Castro. "Ik was al een tijdje met Bram en zijn entourage aan het onderhandelen. Het is een doelman met veel ervaring en hij kan de jonge doelmannen helpen. Het is een pluspunt dat hij een Belg is en dat hij de competitie goed kent."