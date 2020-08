Zelfde probleem als vorig seizoen: bij afwezigheid van Kompany blijft iedereen monddood

"We verwachten van alle spelers van Anderlecht dat ze een leider zijn", was het betoog van Franky Vercauteren vorig seizoen. Een half jaar later blijft het schoentje wringen op dat vlak. Als Vincent Kompany er niet is, staat niemand recht om die rol op zich te nemen.

Het voordeel van zo'n matchen zonder publiek is dat je in de perstribune alles hoort wat er gezegd wordt. Een Van Damme is bij KV Mechelen constant Vranckx aan het bijsturen. Rocky Bushiri en Thibaut Peyre laten zich ook niet onbetuigd in die categorie en Rob Schoofs is de mannetjesputter die de ref bij de les houdt.

Bij Anderlecht had je... tja... Van Crombrugge die zich schor schreeuwde en dat was het ongeveer. Vercauteren en Frutos moesten vanaf de zijlijn iedereen op zijn plaats zetten. Vercauteren tijdens het spel, Frutos probeerde dat bij stilstaande fases. Maar niemand op het veld nam die rol op zich.

Kompany maakt het te makkelijk (als hij speelt)

Op een gegeven moment is leeftijd ook niet meer iets waar ze zich mogen achter verstoppen. Zulj en Vlap lijken het niet in zich te hebben en dan kom je al snel uit bij jongens als Lokonga en Luckassen. En ja, ook Trebel en Kana. Die laatste heeft dat ook. Iemand had Sardella kunnen waarschuwen om een flinke lel tegen die bal te geven in plaats van voor de risicovolle pass te kiezen. Of Cobbaut kunnen zeggen van niet zo ver uit te stappen. Monddoodheid is een ernstig probleem bij een profclub.

Bij afwezigheid van Kompany heeft niemand die drive. Als de kapitein op het veld staat, leidt hij de hele ploeg. Kompany is zo verbaal aanwezig dat de rest blijkbaar vergeet om bij te sturen. Toch wel een probleem waar Vercauteren een oplossing voor gaat moeten zoeken. Want hij weet ook dat hij Kompany geen heel seizoen ter beschikking gaat hebben.