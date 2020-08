Hannes Wolf niet tevreden over prestatie KRC Genk: "Ze verdienden een gelijkspel en ze kregen daarna nog kansen om er nog één te maken"

KRC Genk is er deze namiddag niet in geslaagd om de drie punten thuis te houden. Ze speelden 1-1 gelijk tegen OH Leuven na doelpunten van Ito en Henry. Wolf was allesbehalve tevreden over de wedstrijd van zijn ploeg.

Hannes Wolf zag zijn ploeg niet slecht starten. "We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen ook enkele kansen, maar aan de zestien van de tegenstander was het niet zuiver genoeg", aldus de trainer van KRC Genk op de persconferentie na de wedstrijd.

Wolf is vooral teleurgesteld over de tweede helft van de Limburgers. "We hadden een individueel moment van Ito nodig om te scoren, maar daarna was het zeer teleurstellend. We gaven de bal te makkelijk weg en makkelijke passen kwamen soms niet aan. Het was een verdiend gelijkspel en ze hadden zelfs kansen om er nog één te maken. Het is niet het resultaat dat we wilden en we hebben veel om over te praten. De prestatie was niet goed genoeg."

Door Sander Di Monaco