Clement reageert op kritiek richting één van zijn spelers

Na de match tegen Charleroi kwam er wat kritiek op het spel van Krépin Diatta. In de krant Het Nieuwsblad vond Gert Verheyen zelfs dat hij hautain speelde. Dat wou Philippe Clement wel even rechtzetten.

Clement werd er naar gevraagd op zijn persconferentie. "Krépin heeft soms zo'n gelaatsuitdrukking, maar hij is totaal niet hautain. Integendeel zelfs. Hij maakt zich dikwijls kwaad op zichzelf en haalt zichzelf zo uit de match", aldus Clement.

De trainer van Club sprak hem daar deze week ook over aan. "Het is een werkpunt van een jonge speler. Hij moet daar controle over leren krijgen. Daar moet hij aan werken en dat beseft hij zelf ook wel. Dat was ook deel van ons gesprek deze week."