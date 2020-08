Eén van de revelaties van de eerste speeldag haalt zwaar uit naar Marc Brys: "Het leek of hij mij wilde kraken"

Het is natuurlijk nog te kort dag om al te kunnen spreken van revelaties in de Jupiler Pro League, maar op de eerste speeldag lieten sommige spelers toch al zien dat ze kunnen uitgroeien tot één van de attracties van onze competitie dit seizoen.

Eén van die jongens is ongetwijfeld Seung-woo Lee. De Zuid-Koreaanse international liet in zijn invalbeurt van een halfuur bij STVV tegen Gent, over de nodige creativiteit en frivoliteit te beschikken om onze competitie te kleuren. De 22-jarige aanvallende middenvelder hoopt op meer kansen dit seizoen onder Muscat dan vorig seizoen onder Brys.

In Het Belang van Limburg schopt Lee stevig na op zijn ex-coach: "Ik heb nooit slechte wil getoond. Maar Brys liet me alleen maar opdraven in de wedstrijden met de beloften en hij liet me ervoor of erna ook nog eens tien kilometer lopen. Het leek of hij mij wilde kraken."

Propere lei

Lee ziet het overduidelijk meer zitten in de opvolger van Brys bij de Kanaries. "Maar dat is niet gelukt. Ik ben me altijd blijven inzetten. Muscat toont respect voor iedereen. Alle spelers zijn blij met zijn manier van werken. We vormen nu veel meer een hechte groep dan vorig seizoen."