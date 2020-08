Indrukwekkende Holzhauser tevreden met prestaties van Beerschot: "Onze start was zeer belangrijk"

Beerschot heeft deze namiddag een knappe overwinning geboekt tegen Zulte Waregem. Het werd 3-1 na doelpunten van Tissoudali, Holzhauser (2x) en Berahino. Holzhauser was dan ook zeer tevreden na de wedstrijd.

Holzhauser was zonder de twijfel de dirigent in de wedstrijd tussen Beerschot en Zulte Waregem. Met twee doelpunten en één assist speelde centrale middenvelder een uitstekende wedstrijd. Na de wedstrijd was de Oostenrijker dan ook zeer tevreden.

"We wisten dat de start van het seizoen belangrijk ging zijn. Er komen de komende weken namelijk enkele sterke tegenstanders aan en dus is elk punt in het begin van het seizoen belangrijk", aldus Holzhauser op de persconferentie.

Nationale ploeg Oostenrijk

Holzhauser droomt van de nationale ploeg van Oostenrijk, maar hij wilt niet te ver vooruit kijken. "Net zoals elke speler is het een droom om voor de nationale ploeg te spelen, maar nu is het gewoon kijken naar volgend weekend. We zien wel wat er komt."