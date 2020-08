Oostende heeft nog werk op transfermarkt: een creatieve middenvelder moet er absoluut bij

Slechts één signaal bij Oostende gisterenavond: "We hebben goed gespeeld, maar het ontbrak aan efficiëntie." Trainer Alexander Blessin denkt dat hij oplossingen zal vinden, maar dan moet hij toch bij zijn bestuur gaan aankloppen.

Blessin probeerde het op Charleroi door Boonen rond Gueye te laten zwerven. Diepe spits Kvasina was het slachtoffer. Maar dat liep niet echt beter dan tegen Beerschot. Tot aan de zestien van de tegenstander loopt het goed, maar dan ontbreekt de laatste pass of de juiste keuze.

Gueye kan je trouwens weinig verwijten. De grote Senegalees werkte voortdurend, maar met de bagger die hij kreeg aangespeeld kon hij weinig of niets aanrichten. "Het is mijn missie om de spelers dit aan te leren", aldus Blessin. "We moeten werken op de laatste pass en de afwerking", zei Boonen.

Maar zonder echte 'nummer 10' gaat het moeilijk worden. Vandendriesschie is een infiltrator, McGeehan een harde werker en D'Arpino heeft nog niet veel laten zien. De enige die zo'n pass kan versturen is Hjulsager en die sukkelt met de enkel.

Het huiswerk van Oostende is ver af, maar het bestuur zou toch nog die ene witte merel moeten zoeken. Een man die kan verdelen en zelf ook kan scoren uit de tweede lijn... 't Is geen makkelijk profiel, maar zonder denken wij dat KVO toch een moeilijk seizoen tegemoet gaat.