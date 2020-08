Charleroi had het moeilijk: "Altijd een goed signaal als je moeilijke wedstrijden wint"

Veel topploegen zijn zwak aan de competitie begonnen, maar Charleroi boekte al een zes op zes en kreeg nog geen tegendoelpunt. Ook al liep het tegen KV Oostende heel moeizaam.

Oostende was heel goed begonnen en de Zebra's liepen achter de feiten aan. "Gedurende 30, 35 minuten gaf Oostende ons een hoop problemen. We hadden dat wel verwacht, maar toch was een verrassend", zegt Belhocine.

"Een verdiende overwinning"

Beetje bij beetje kwam Charleroi in de wedstrijd. En uiteindelijk was Oostende er ook aan voor de moeite. Nicolas Penneteau zag dat ook: "Ze hebben ons in de eerste helft veel last bezorgd, maar we hebben ons spel kunnen blijven spelen en hen op de juiste momenten pijn gedaan en ik denk dat, op basis van wat we na de pauze hebben laten zien, onze overwinning verdiend is.

Tweede clean sheet voor Nicolas Penneteau

"Het is altijd een goed signaal om moeilijke wedstrijden als deze te kunnen winnen," voegt de doelman van de Zebra's toe, die dit seizoen nog steeds geen doelpunt heeft moeten incasseren in de competitie. "We hebben een ongelooflijke wedstrijd gespeeld en we wilden geen tegendoelpunt, dus petje af voor het hele team," zegt Nicolas Penneteau.