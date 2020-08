Thibault Vlietinck niet te spreken over penaltyfase: "VAR was misschien nog in quarantaine"

Thibault Vlietinck werd deze week voorgesteld bij OH Leuven en de wingback mocht meteen in de basis starten tegen KRC Genk. Hij deed het goed en zag ook dat zijn ploeg met meer dan één punt naar huis had kunnen gaan als er op het einde van de wedstrijd wordt gefloten voor een strafschop.

Volgens Thibault Vlietinck had OH Leuven een strafschop moeten krijgen. "Vanuit de tribune leek het een penalty. Hij wordt overhoop gelopen. Ik weet niet waar de VAR was. Misschien nog in quarantaine", aldus Vlietinck na de wedstrijd bij Eleven Sports.

Vlietinck is tevreden met het punt, maar volgens hem zat er zeker meer in. "In de eerste helft hadden we het moeilijk, maar toch kregen we enkele kansen en in de tweede helft speelden we beter en konden we hoger druk zetten. Eén punt is goed, maar er zat zeker meer in."