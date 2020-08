Concentratieverlies komt Waasland-Beveren duur te staan: "Topploegen kunnen aan zo één moment genoeg hebben" & "Kinderachtige fouten moeten eruit"

Waasland-Beveren hield zich goed staande tegen Standard en kwam na een uur ook op voorsprong via Schryvers. Maar de euforie moest al snel plaatsmaken voor teleurstelling, want Standard stelde binnen enkele minuten orde op zaken. Bij de thuisploeg weten ze wat er foutliep.

"Ons blok stond goed in de eerste helft. Oké, zelf creëerden we weinig, maar we wisten dat er kansen zouden komen. Zij moésten hier komen winnen", was Jenthe Mertens tevreden over het spel van de thuisploeg tot aan de 1-0.

Want die kansen kwamen er ook en in een beter moment van Waasland-Beveren viel de 1-0. "Maar dan verliezen we de concentratie en dan wordt het gevaarlijk", ging hij verder. Dat zag ook Jur Schryvers, maker van het openingsdoelpunt.

Kinderachtige fouten

"Het was een kwestie van concentratie. We pakken twee bijna identieke goals op vijf minuten omdat we scherpte missen. Dat blok dat we zo goed aanhielden in het eerste uur was er plots niet meer omdat we onze man lieten lopen", aldus Schryvers.

En dat kan dodelijk zijn tegen een topploeg, weet trainer Nicky Hayen. "Die gelijkmaker viel na een momentje van onoplettendheid en goede ploegen hebben soms zo maar een misstap nodig. Voor onze goal hadden we hun krachten geneutraliseerd, maar deze kinderachtige fouten moeten eruit", besloot Hayen.