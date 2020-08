'Standard gaat concurrentie met tal van Europese clubs aan voor Nederlandse veteraan op de flanken'

Standard komt maandagavond nog in actie tegen Waasland-Beveren. De inzet is de leidersplaats in de Jupiler Pro League. De Rouches blijven ondertussen nog altijd op zoek naar buitenkansjes op de transfermarkt.

Jackson Muleka is er misschien wel zo eentje. Standard profiteert van de goede banden met TP Mazembe om de aanvaller voor een goede deal binnen te halen. De Congolees wordt in eigen land een grote toekomst voorspeld. Naast Muleka blijft Standard ook de markt afspeuren naar een flankaanvaller. Met enkel Lestienne en Amallah als zekerheden blijft de spoeling daar erg dun. Carcela wordt eerder ingezet als joker. Volgens AD hebben de Rouches hiervoor hun pijlen gericht op Eljero Elia, die einde contract is bij de Turkse kampioen Istanbul Basaksehir. De 33-jarige Nederlander zou wel de interesse lokken van clubs uit Duitsland, Italië en Nederland.





