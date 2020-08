Kompany legt beslissing uit: "Deze club is nu al in betere staat dan voor mijn komst, maar ik wil ze een identiteit geven"

Vincent Kompany is geen voetballer meer, Vincent Kompany is coach. "Een stap die ik moest zetten in het belang van de club, de spelers, de fans en mezelf", liet hij weten.

"Ik heb genoeg geleden", zo begon Kompany zijn persconferentie. "Ik heb een carrière gehad waar ik met trots kan op terugkijken. Waar mijn ouders met trots op kunnen terugkijken. Ik heb zoveel keer teruggevochten. Dat zijn de momenten die ik wil onthouden. Niet de titels of individuele prijzen. Wel hoe ik telkens met succes terugkwam uit blessure. Maar nu heeft mijn lichaam er genoeg van."

Veel trainers kunnen sportieve resultaten halen. Ik wil deze club een ziel en identiteit geven

Het tijdstip is wel vreemd om de trainersrol over te nemen. "Kijk, ik wil dat deze club een identiteit terugkrijgt. Niet enkel sportieve resultaten. Ik wil iets waar de supporters kunnen achterstaan. Sportieve resultaten kunnen veel trainers bekomen. Ik wil iets achterlaten waar de club nog jaren op kan teren, een ziel en een identiteit. Ik zit nu op de juiste plaats daarvoor."

Ik voelde dat mijn rol niet meer klopte

De speler en de manager Kompany waren niet meer te combineren. "Ik voelde dat mijn rol niet meer klopte. Ik wou nog graag het EK spelen, maar dit project is een groter doel. Ik wil me ook niet verstoppen. Nu sta ik op het voorplan en ik zal daar alles voor doen. Ik stap niet graag met een half been in een project. Nu is er duidelijkheid voor iedereen over mijn rol."

"Mijn blessure heeft eigenlijk weinig te maken met mijn beslissing. Al helpt dat natuurlijk wel om alles in het juiste perspectief te zetten. Ik denk dat ik mezelf de juiste vragen heb gesteld. Was is het beste voor de club, de spelers, de fans en mezelf? Ik heb er ook met mijn naasten over gesproken. Ik ben niet naar hier gekomen om te bewijzen dat ik de beste van België ben. Dat had ik al getoond toen ik 17 was. Ik ben gekomen voor een groter doel: deze club terugbrengen waar ze hoort."

Ik kwam niet om te bewijzen dat ik de beste speler ben, dat deed ik al op mijn 17de

Kompany heeft intussen al anderhalf jaar veel werk verricht. "Ik ben er zeker van dat deze club na mij in een betere staat zal zijn dan voor mij. Dat is al heel positief. Met de omkadering die er nu is, zal er hier geen trainer meer komen die 5-3-2 wil spelen. Het zal een voetballende trainer zijn."