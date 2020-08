Bondscoach Martinez is fan van experiment met Club Brugge NXT: "Hoe sneller we spelers kunnen voorbereiden op een ruwe omgeving, hoe beter"

Club Brugge NXT - de U23 van blauw-zwart - speelt dit weekend zijn eerste match n 1B tegen RWDM. Volgens bondscoach Roberto Martinez een goeie zaak. Hij pleit om nog meer beloftenteams toe te voegen.

Volgens Martinez is er geen betere voorbereiding op een carrière in het profvoetbal. "Ik heb het als jonge voetballer ook meegemaakt: je wordt er ingegooid, maar je moet niet fysiek je voet zetten naast al die ouderen, je moet het op een intelligente manier doen. Duels vermijden, denken aan de tweede bal, dat maakt je een betere speler", aldus de bondscoach in S/V Magazine.

"Er is in mijn ogen geen risico voor extra blessures, integendeel. Spelers gaan juist beter voorbereid zijn als ze in de eerste ploeg komen. De tegenstander zal ze pushen, het hen moeilijk maken, testen, maar het is net dat wat we misten. Hoe sneller we spelers kunnen voorbereiden op een ruwe omgeving, hoe beter.’