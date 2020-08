'Nederlandse voetbalbond zoekt nieuwe bondscoach en komt uit bij Van Gaal, Pochettino, de Boer en... één Belgische trainer'

Oranje zoekt een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. En er staat zowaar een Belg op de (lange) lijst van de Nederlandse voetbalbond.

Volgens Voetbal International is Hein Vanhaezebrouck één van de opties om Oranje volgende zomer te leiden op het EK. De coach is sinds zijn ontslag bij RSC Anderlecht vrij.

Al valt het af te wachten of Vanhaezebrouck wel beschikbaar is. We lieten eerder al weten dat een terugkeer naar KAA Gent geen optie is door medische redenen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Hein staat tussen héél grote namen

Bovendien staan er nog een pak grote namen op de Nederlandse verlanglijst. Zo zijn Louis van Gaal, Frank de Boer en Mauricio Pochettino ook opties.