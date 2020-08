Corryn verklaart waarom hij niet bleef bij KV Mechelen: "Het was een makkelijke beslissing"

Alexander Corryn staat straks oog in oog met de ploeg waar hij vorig seizoen nog speelde. KV Mechelen ontvangt Cercle Brugge. Corryn legt uit waarom hij Malinwa verliet.

Het begon toen Corryn naast de ploeg viel. “De coachbeschouwde me niet langer als eerste keus. Dus oordeelde het bestuur dat het mij niet zoveel moest betalen als ik zou willen", verklaart hij in GvA.

Blijkbaar moest hij serieus inleveren. “Het verschil met wat ik voordien verdiende, was gewoon te groot. Het is erg om te zeggen, maar het was een makkelijke ­keuze om niet te blijven. Jammer, want ik had het naar mijn zin in Mechelen.”