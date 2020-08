Na de titel straks de transfer? 'Edmilson zinspeelt op vertrek naar Belgische topclub'

Junior Edmilson wordt stevig gelinkt aan Club Brugge. Met zijn meest recente foto op Instagram wakkert hij de geruchten alleen maar aan.

"No sweat no glory", dat schreef Junior Edmilson op zijn instagramprofiel na het winnen van de Qatarese competitie. Zinspeelt hij zo, door de leuze van Club Brugge te gebruiken, op een vertrek naar de landskampioen of is het puur toeval?

De interesse vanwege blauw-zwart is niet onbekend. Toch gaf Edmilson onlangs nog aan dat hij zich met Al-Duhail in de kijker wou spelen bij de bondscoach. Dat wou hij doen door het WK voor clubs te winnen en de Aziatische Champions League.

Misschien past een uitleenbeurt aan Club Brugge ook wel binnen die plannen. Het WK wordt toch pas in het najaar van 2022 gespeeld. Volgens Sporza zou Club hem voor een seizoen kunnen huren van Al-Duhail, met een aankoopoptie van 15 miljoen euro.