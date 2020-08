Moeskroen-trainer begint een rode lijn te zien: "Ik vraag me echt af tot wat de VAR nog dient"

Moeskroen-trainer Fernando Da Cruz ziet een constante in de drie matchen die ze tot nu toe gespeeld hebben. Moeskroen kreeg al drie weken op rij een penalty tegen en dan kwam daar het geval Trebel nog eens bovenop.

Trebel torpedeerde Bakic en kreeg daar slechts geel voor. Da Cruz legde rustig uit wat hem stoorde. "Kijk, ik heb de beelden ook al gezien. Die penalty op Tau is er al over. Maar wij krijgen dan ook nog twee keer geel voor lichte overtredingen en dan zie je wat Trebel allemaal mag doen. Hij maakte in de eerste helft ook al vrijwillig hands en dan krijgt hij voor een tackle langs achter enkel geel. Ik vraag me echt af tot wat de VAR nog dient."

"Het is niet alleen vandaag. Wij hebben al drie strafschoppen tegengekregen. Die tegen Antwerp was correct, de andere twee niet. Daarnaast hebben we ook al veel kaarten en daar gaan we later op het seizoen de prijs voor betalen. Ik weet dat we een kleine club zijn, maar we proberen wel iets op te bouwen. We hebben al die dubbele sancties niet nodig!"