Nederlands toptalent kiest voor Anderlecht

Anderlecht kan weer een nieuw toptalent aan hun kern toevoegen. De 18-jarige Bart Verbruggen komt over van NAC Breda.

Zijn debuut maken voor NAC lukte hem nog niet, maar toch de Bart Verbruggen al een eerste mooie transfer verdiend in zijn carrière. Anderlecht was al sinds mei geïnteresseerd in de jonge doelman en maakt deze week de transfer officieel bekend.

Verbruggen werd overtuigd door Jelle ten Rouwelaar, de nieuwe keeperstrainer bij Anderlecht. Zij werkten eerder samen bij NAC. Verbruggen voelde zich naar eigen zeggen al klaar voor de volgende stap.

Anderlecht zou zo'n 300.000 euro betalen voor het toptalent. Een bedrag dat nog kan oplopen met enkele bonussen.

Met Verbruggen haalt Anderlecht het absolute kroonjuweel weg uit de jeugdopleiding van NAC. In Nederland wordt Verbruggen aanzien als een groot talent.