Beerschot countert 1A aan stukken: "Gezien hoeveel werk die verzet heeft? Niet normaal!"

Beerschot trekt een lange neus naar de hele Pro League. Na maanden van onzekerheid over 1A staan ze nu gewoon aan kop met een perfect rapport. Na de winst op Club Brugge werd duidelijk dat niemand zomaar klaar is met de Ratten.

Een geheel van harde werkers met één grote uitblinker week na week. "Hoe we spelen is perfect voor Rapha", knikt doelman Mike Vanhamel. "Met zijn lange pass kan hij voor veel gevaar zorgen op de tegenaanval. En onze spitsen verstaan elkaar echt goed. Die wisselwerking tussen Noubissi en Tissoudali is schitterend."

Holzhauser was deze keer wel de man die de assist van Noubissi in ontvangst nam. De sterke Kameroener speelde perfect in de loop van de Oostenrijker. "Maar heb je gezien hoeveel werk die verzet heeft? Niet normaal! Ondanks het vele werk blijven ze ook beslissende acties maken. Conditioneel staan we op punt", aldus Vanhamel, die zelf ook weer een sterke match speelde.