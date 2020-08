Guillaume Gillet is ambitieus: "Ik heb nog steeds die honger op het veld"

Terug in België om er (waarschijnlijk) zijn carrière te beëindigen, maar zeker niet uit te bollen. Guillaume Gillet kent een zeer goede start van het seizoen met Charleroi. RTBF sprak met Gillet.

Hij mag dan 36 jaar oud zijn, maar Guillaume Gillet is nog steeds in grote vorm. Na enkele jaren aan Franse zijde (met avonturen in Bastia, Nantes en ook Lens vorig seizoen) heeft de middenvelder zijn grote comeback in België gemaakt met Charleroi.

Op vraag van Erik Libois in het programma "Sur le gril" van de RTBF, onthulde de voormalige Anderlecht speler zijn ambities: "Ik tekende voor één seizoen, maar ondanks dat ik 36 jaar oud ben, heb ik nog steeds honger op het veld. Als ik mijn voormalige teamgenoot Olivier Deschacht zie, die op zijn 38e nog steeds bij Zulte speelt, zeg ik tegen mezelf: "Waarom ga je niet door tot je 40 bent", legt hij uit.

Nadat zijn contract bij Lens eindigde, waar hij nog werd gecoacht door Philippe Montanier, kwamen enkele geruchten boven water dat Guillaume Gillet naar Standard zou trekken. "Als Standard me deze zomer had benaderd, zou ik beleefd hebben geweigerd. Als voormalig speler van Anderlecht en fan van FC Luik moet ik mijn overtuigingen respecteren. Trouwens, ik denk niet dat Sclessin blij is om mij daar te zien gaan", lacht de Carolo.