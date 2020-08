Wat is er aan de hand met Sambi Lokonga? Kompany wil reactie zien van talentvolle middenvelder

Wat is er aan de hand met Sambi Lokonga? Anderlecht heeft er alles aan gedaan om hem te behouden en een dik contract voorgeschoteld, maar de laatste twee wedstrijden kwam hij zelfs niet meer van de bank.

Het mag gezien worden als een signaal. Lokonga was niet goed in de eerste match tegen KV Mechelen en liet daarna op training niet de gewenste reactie zien. Dat Vincent Kompany afgelopen zondag Marco Kana in de basis zette nadat Michel Vlap geblesseerd afhaakte, was een duidelijke wenk richting de talentvolle middenvelder.

Kana toonde op training meer drive en legt zich niet zomaar neer bij zijn bankzittersstatuut. Eenzelfde reactie wil Kompany nu zien van Lokonga, die uiteraard niet afgeschreven is. De 20-jarige controlerende middenvelder zal nu wel de concurrentie met Kana en Trebel moeten aangaan. Daar wil Kompany ook naartoe: concurrentie die iedereen beter maakt.

Het wordt er wel niet makkelijker op, want Kompany heeft het ook voor Peter Zulj. Dat benadrukte hij zondag na de match nog eens. Anderlecht heeft al niet te veel body rondlopen op het middenveld en de Oostenrijker kan meerdere posities invullen.