Club Brugge kon Badji voor een prikje ophalen in Senegal: "Daarom heb ik voor Club Brugge gekozen"

Youssouph Badji is nu al dé ontdekking van dit seizoen. De aanvaller van Club Brugge steekt nog maar pas de neus aan het venster, maar de superlatieven zijn nu al legio. Maar waarom koos hij voor blauw-zwart?

Youssouph Badji had namelijk genoeg voorstellen in de schuif liggen. AS Monaco, SM Caen en de halve Premier League én Bundesliga hadden hem op de lijst staan. Ook het transferbedrag was geen struikelblok. Het Senegalese Casa Sports was tevreden met 700.000 euro.

“Het ambitieuze project van Club Brugge sloot het meest aan bij mijn persoonlijke ideeën”, vertelt de aanvaller in Het Laatste Nieuws. “Bovendien vind ik er Krépin Diatta terug. We zijn van hetzelfde dorp en voetbalden vroeger samen op straat.”