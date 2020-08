Grote zorgen voor Club Brugge, dat plan had met Killian Overmeire op Daknam: "Mocht helaas niet" en "Doen er alles aan"

Club Brugge heeft momenteel 3 op 9, terwijl Killian Overmeire in afwachting van een nieuwe club de conditie onderhoudt bij blauw-zwart. En ondertussen zijn er zorgen bij de club.

De Brugse beloften zullen hun wedstrijden in 1B als Club NXT afwerken op Daknam in Lokeren. En daar zijn problemen met het veld.

Grasziekte

Het gras is er door een grasziekte enorm aangetast, wat met oog op de eerste thuiswedstrijd in 1B tegen Lommel niet evident is. "We doen er alles aan om dit euvel zo snel mogelijk op te lossen", aldus hoofd opleidingen bij Club Brugge Pascal De Maesschalck tegen Het Laatste Nieuws.

Bij Club NXT hadden ze overigens een plan met Killian Overmeire: "Hij was een interessante speler geweest om als kapitein de jongens in 1B te helpen, maar door de U23-regel mocht dit helaas niet. Zijn profiel past perfect bij het DNA van Club, maar helaas." Geen Overmeire op Daknam dus, door de regels ...