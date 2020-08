Belhocine, Losada, Kompany... Iedereen looft KV Oostende om spelniveau, maar hier ligt het grote probleem

Zou Alexander Blessin de reacties van zijn collega's lezen? De Duitser heeft een duidelijk plan met KV Oostende en dat vertaalt zich ook op het veld. Enige probleem: ze kunnen er geen puntenoogst tegenover zetten.

Hernan Losada: "Dit is echt een goeie ploeg. Niemand gaat het hier gemakkelijk krijgen. Ik denk dat ze snel wel punten gaan pakken."

Karim Belhocine: "Oostende heeft ons zoals verwacht voor heel wat problemen gesteld. Het is een heel goeie ploeg die verzorgd voetbal speelt. Hun pressing bracht ons in de problemen."

Vincent Kompany: "Oostende? Top! Moeskroen speelde vanuit de organisatie en daar heb ik ook respect voor. Dat is het leuke aan België: er is niet één heiligmakende filosofie. Maar Oostende doet het anders en daar heb ik heel veel bewondering voor. Pressing over het hele veld, ook als de keeper de bal heeft. Die coach, Blessin, heeft een echt plan. Die gaan nog veel punten pakken."

U merkt het, iedereen heeft veel lof voor het spel van Oostende, maar met 1 op 9 hebben ze nog niet veel om ermee te pronken. Twee grote redenen: achteraan wordt meestal het minste foutje afgestraft en vooraan hebben ze niemand die het verschil kan maken.

Na Beerschot en Charleroi was er veel lof voor Makhtar Gueye, de grote, sterke en razendsnelle spits van Oostende. Maar in de zone van de waarheid liep het voor hem ook nog niet zoals het moest. Zijn invalbeurt tegen STVV was trouwens ronduit desastreus te noemen. Marko Kvasina is dan weer een grote targetspits, die vrij onbeholpen lijkt voor doel. Nul goals voor de spitsen, eentje in drie matchen gemaakt. Dan kan je moeilijk matchen winnen.

Defensie komt wel goed

Achteraan is het probleem minder groot. Er worden risico's genomen door het uitvoetballen vanuit de eigen verdediging. De Belgische defensie met Tanghe en Theate heeft dat wel in zich, maar ze hebben de pech dat in de eerste twee matchen elke vergissing afgestraft werd. Automatismen moeten ook groeien en hebben tijd nodig.

Met drie geïncasseerde goals - maar liefst elf ploegen hebben er al meer binnen gekregen - ligt het probleem dus duidelijk in de spits. Het bestuur heeft nog tijd om dat recht te trekken, maar investeerde al in twee nieuwe aanvallers.