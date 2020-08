Zulj keihard voor zijn criticasters: "Ik vind het oneerlijk dat er shit over mij geschreven wordt"

Peter Zulj was tijdens de eerste drie competitiewedstrijden de enige constante op het middenveld van RSC Anderlecht. Nochtans krijgt de Oostenrijker kritiek van alle kanten. "Ik trek me daar niets van aan", is hij stoïcijns.

Peter Zulj weet namelijk waar de kritiek vandaan komt. “Ik zou het liever anders zien, maar het deert me niet dat de mensen me niet moeten. Ik kan alleen maar mijn best doen om hen te overtuigen. En ik vind dat ik al grote stappen heb gezet.” “Mensen begrijpen niet wat mijn rol bij Anderlecht is”, gaat de Oostenrijkse international dieper in op de kritiek in Het Laatste Nieuws. “Als verdedigende middenvelder moet ik bikkelen, duels winnen en de aanval op gang brengen.” Mensen begrijpen niet wat mijn rol bij RSC Anderlecht is Zulj walgt dan ook van scorebordsupporters. “Als ik vrijdag drie keer scoor, zal iedereen enthousiast zijn. Maar ik vind het oneerlijk dat er shit over mij geschreven wordt als dat niet lukt. De coach verwacht dat ook niet. Ik ben tevreden als hij dat is.”