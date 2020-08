'Anderlecht wil nog aanvallende versterking en denkt aan spits die vorig seizoen nog negen keer raak trof in België'

RSC Anderlecht is nog niet klaar met het huiswerk. De Belgische recordkampioen wil het geld niet door ramen en deuren gooien, maar een opportuniteit is altijd welkom. Vooral op offensief vlak.

Met Landry Dimata, Antoine Colassin en Lukas Nmecha heeft RSC Anderlecht drie spitsen in de rangen, maar toch blijft paars-wit op zoek naar een extra optie. Dimata lag héél lang in de lappenmand, Colassin is te groen achter de oren om de aanval te dragen en laatstgenoemde zat bij VfL Wolfsburg en Middlesbrough FC vooral op de bank.

De voorbije dagen gonst de naam van Cyle Larin door de wandelgangen van het Lotto Park. De 25-jarige spits deed het vorig seizoen héél goed bij Zulte Waregem, maar Essevee had de financiële middelen niet om de aankoopoptie te lichten.

Larin lijkt niet in de plannen van Besiktas JK voor te komen. Volgens onze informatie informeerde paars-wit al naar de 31-voudig Canadees international, maar is niet iedereen overtuigd van de meerwaarde van Larin.

Niet iedereen is overtuigd?

Het prijskaartje zou nochtans moeten meevallen. Zulte Waregem kon hem vorig seizoen voor 2,5 miljoen euro definitief binnenhalen. Ook Larin zelf staat open voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League.