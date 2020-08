De vader van Zinho Vanheusden reageert op de niet-selectie van zijn zoon: "Zijn tijd zal nog komen"

Roberto Martinez maakte eerder deze week zijn selectie bekend voor de eerstvolgende wedstrijden van de Rode Duivels, maar in deze selectie was geen plaats voor Zinho Vanheusden, de verdediger van Standard.

Op dinsdag maakte Roberto Martinez de namen bekend van de 29 spelers die waren geselecteerd om deel te nemen aan de wedstrijden van de Nations League tegen Denemarken en IJsland. Hoewel velen hem zien als de toekomst van de verdediging van de Rode Duivels, ontbreekt Zinho Vanheusden op deze lijst. Op verzoek van La Dernière Heure reageerde Johan, de vader van de kapitein van Standard, op de niet-selectie van zijn zoon.

"Je moet niet vergeten dat Zinho dit seizoen nog geen enkele minuut in de Pro League heeft gespeeld. Zijn tijd zal nog komen. Het is ook een eer om voor de U21 geselecteerd te worden. Hij is de aanvoerder van dit jonge team dat een zeer belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland zal spelen. Het belangrijkste is echter om goed te presteren met Standard en dan is het misschien tijd om verder vooruit te kijken", aldus Johan Vanheusden.