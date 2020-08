Het BeNeLeague project blijft vorm krijgen, beslissing ligt bij UEFA

Belgische en Nederlandse clubs kwamen vandaag samen in Eindhoven om het project van de oprichting van de BeNeLeague te bespreken.

Sinds enkele maanden wint het project om een BeNeLeague op te richten, die acht Belgische en tien Nederlandse clubs in één competitie samenbrengt, aan kracht. Vandaag kwamen zes clubs uit de Eredivisie (Ajax, Feyenoord, PSV Endhoven, AZ Alkmaar, Utrecht) en vijf clubs uit de Pro League (Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent, Racing Genk en Standard) samen in Eindhoven om het project te bespreken met vertegenwoordigers van het adviesbureau Deloitte.

Zo heeft het adviesbureau volgens informatie van Het Nieuwsblad geschat dat de BeNeLeague meer dan 400 miljoen euro aan tv-rechten zou kunnen opleveren, tegenover 175 miljoen euro vandaag (Pro League-rechten + Eredivisierechten). Wat de toegangsbewijzen voor de Europese competities betreft, moet elk land inderdaad vijf zetels behouden, d.w.z. tien in totaal. De UEFA moet echter nog een besluit nemen over deze kwestie.

Bert Habets is aangesteld als projectcoördinator. In ieder geval zal het idee pas in 2025 het licht zien, want het is de datum waarop de huidige contracten voor televisierechten in beide kampioenschappen aflopen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...